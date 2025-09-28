Duelo entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada

O aguardado confronto entre Popó Freitas e Wanderlei Silva, realizado na noite de sábado (27) durante o Spaten Fight Night, em São Paulo, terminou de forma caótica e decepcionante para o público. Prevista para durar oito rounds, a luta principal foi encerrada no quarto assalto após uma sequência de advertências ao ex-lutador de MMA.





Wanderlei recebeu três punições por golpes ilegais — incluindo duas cabeçadas — e acabou desclassificado. A interrupção da luta, no entanto, deu início a uma briga generalizada entre os membros das duas equipes no ringue.

Durante a confusão, Wanderlei foi atingido por um soco no queixo e desabou. Ele ficou desacordado por cerca de quatro minutos e precisou de ajuda para deixar o local. O ex-lutador foi encaminhado ao Hospital São Luiz, na Zona Sul da capital paulista, onde passou por exames que não identificaram lesões graves. Após sutura e observação, recebeu alta ainda durante a madrugada.

A patrocinadora do evento, Spaten, repudiou os incidentes em comunicado oficial:

“Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios.”

Como foi a luta

O início foi intenso, com Wanderlei partindo para cima e pressionando Popó nas cordas. O tetracampeão mundial, porém, mostrou mais precisão e aproveitou os espaços para encaixar bons golpes.

Wanderlei, apesar da agressividade, demonstrou dificuldade em manter o ritmo e cometeu infrações ao longo dos rounds. No terceiro, acertou uma cabeçada que paralisou o combate. Já no quarto, repetiu o golpe e recebeu nova advertência. Após a terceira punição, a luta foi encerrada.

O episódio marcou negativamente o evento e gerou críticas nas redes sociais, levantando questionamentos sobre os limites entre o entretenimento e a integridade esportiva no boxe-show.

