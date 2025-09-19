Dupla criminosa assalta pastelaria e tudo é registrado por câmeras de segurança no Boas Novas

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

MANAUS | Dois criminosos assaltaram uma pastelaria na noite desta quinta-feira, (18), na rua Sancho de Tovar, bairro Boas Novas, Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 20h e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.


De acordo com testemunhas, a dupla chegou ao local em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e rendeu clientes e funcionários. Os criminosos recolheram celulares, carteiras e outros pertences das vítimas, além da renda do caixa da pastelaria.

Nas imagens de segurança é possível ver o momento em que os assaltantes entram no estabelecimento e fazem a coleta dos objetos rapidamente, antes de fugir. Não houve feridos durante a ação criminosa.

Moradores da área relataram medo e insegurança após o caso e pediram reforço no policiamento. “A gente não tem mais tranquilidade, nem para sair de casa ou trabalhar”, disse um comerciante da região, que preferiu não se identificar.

A Polícia Civil informou que deve utilizar as imagens do circuito interno para tentar identificar e prender os suspeitos. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Vídeo

Por Correio da Amazônia

