Dupla é executada a tiros enquanto caminhava no Centro de Manaus

Dois homens identificados apenas como Marcelo e Vagner, foram executados a tiros, na rua José Paranaguá cruzamento a com Floriano Peixoto, Centro de Manaus, na noite desta quinta-feira (8).

Segundo informações, as vítimas viviam em situação de rua. Os dois foram mortos enquanto caminhavam pela rua. Homens que também estavam a pé, os surpreenderam, e disparam tiros contra as vítimas, que vieram a óbito momentos depois. Os suspeitos fugiram do local.

De acordo com a polícia, o alvo seria Vagner, mas como Marcelo estava junto com ele, acabou sendo atingido.

O Instituto Médico Legal (IML), deve fazer a remoção dos corpos e a Polícia Civil (PC), deve investigar a motivação dos crimes.

