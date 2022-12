Maior roda-gigante da América Latina será inaugurada nesta sexta em SP

Com 91 metros de altura, será aberta nesta sexta-feira (9) para o público a Roda Rico São Paulo, maior roda-gigante da América Latina, que está instalada no Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste da capital paulista. Ela é a quarta a ser construída no Brasil – as outras estão no Rio de Janeiro, em Balneário Camboriú (SC) e em Foz do Iguaçu (PR).

Confira detalhes da nova atração:

• Atração: Roda Rico São Paulo

• Altura: 91 metros

• Estrutura: pesa mil toneladas, ou seja, 1 milhão de quilos de aço e ferro

• Área ocupada: 4,5 mil m², cerca de 3% do espaço do parque

• Localização: Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste de São Paulo, que fica na Avenida Queiroz Filho, 1.365, ao lado do Parque Villa-Lobos

• Transporte público: fica ao lado do Parque Villa-Lobos, que tem acesso pela estação Villa-Lobos – Jaguaré, da Linha 9-Esmeralda de trens

• Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 20h, dando uma volta a cada hora. Última volta marcada para as 19h

• Horários preferidos: horários próximos ao pôr do sol estão esgotados ao menos nos três primeiros dias de funcionamento.

• Duração do passeio: giro completo leva de 25 a 30 minutos

• Lugares: 336 pessoas por vez

• Inaguração: esta sexta-feira (9)

• Preço: de R$ 25 a R$ 79 nos ingressos individuais e de R$ 300 a R$ 420 nas cabines completas (com bebida inclusa)

• Ingressos: venda online pela plataforma Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/78537)

• Cabines: as 42 cabines, cada uma com capacidade máxima para 8 pessoas, têm ar-condicionado, câmeras de monitoramento, interfones, wi-fi e iluminação cênica. Também são “pet friendly” e podem transportar animais domésticos de pequeno e médio porte

• Vista: Das cabines, é possível ter uma vista de 360º de São Paulo, que inclui o Pico do Jaraguá, o Parque Vila-Lobos, e a cidade de Osasco, além de muitos prédios

• Loja: no quiosque de souvenirs, 100 gramas de chocolate saem por R$ 40 e o quilo, R$ 400. Trufas custam R$ 5. Há também chaveiros temáticos da capital com preços a partir de R$ 15

• Projeto: foi implementado pela empresa São Paulo Big Wheel (SPBW)

• Responsável pela gestão: Interparques Holding, dona da SPBW

• Visitantes: segundo estimativas da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, a atração deve atrair entre 600 mil e 1 milhão de visitantes por ano

• Troca de nome: previamente chamada de “Roda São Paulo”, a estrutura foi rebatizada para “Roda Rico São Paulo”, em referência ao patrocinador que adquiriu os direitos de nome (naming rights). A mudança gerou críticas nas redes sociais

• Atraso: a atração, que começou a ser montada no final de março deste ano, tinha inauguração prevista para julho, há cinco meses

• Revitalização do entorno do Pinheiros: A roda-gigante faz parte do projeto de revitalização da área entorno do Rio Pinheiros, que envolve investimentos do setor público e privado

Fonte: G1