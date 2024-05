Prefeitura oferta 160 vagas para curso básico de ‘Técnico em Celular’

A Prefeitura de Manaus, em parceria com as empresas Acesso Celular e Centro de Treinamento Acesso Celular, oferta, nesta quarta-feira, 8/5, 160 vagas para o curso básico de “Técnico em Celular”. As aulas vão acontecer no auditório da Central do Empreendedor, localizada nas dependências do shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.





O curso tem o objetivo de fornecer aos participantes as habilidades fundamentais e necessárias para trabalhar na manutenção e reparo de dispositivos móveis, como smartphones de qualquer natureza eletrônica, afirmando o compromisso em desempenhar um papel crucial na manutenção e reparo dos aparelhos, garantindo que funcionem corretamente e atendam às necessidades dos usuários.

“Um curso básico de técnico em celular pode abrir várias portas profissionais e fornecer habilidades práticas úteis em um mundo cada vez mais orientado para a tecnologia. Por isso, nossa secretaria tem fomentado a qualificação profissional de um ramo tão essencial e útil como o eletrônico”, destacou o titular da Semtepi, Wagno Oliveira.

Os interessados poderão se inscrever pelo link https://forms.gle/VFqkBAKiDtXjDRAs7, até as 14h desta quarta-feira, 8/5. A lista de selecionados será divulgada na sexta-feira, 10/5. O curso será dividido em quatro turmas, sendo a primeira de 13 a 17 de maio, das 8h às 12h, e a segunda de 13h às 17h; as últimas duas acontecerão de 20 a 24 de maio, no mesmo horário das anteriores.