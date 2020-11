Dupla é executada por ocupantes de carro vermelho no Centro de Manaus

MANAUS – Dois homens até o momento não identificados, foram assassinado na comunidade no Céu, bairro Centro, zona Sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 14hs20min, deste sábado, (7). De acordo com a PM, ocupantes de um carro vermelho, de placa e marca não identificadas, pararam nas proximidades da Comunidade do Céu e foram até a residência de uma das vítimas onde o mesmo acabou sendo executado em sua cama.

Ao terminarem a primeira execução, os assassinos subiram as escadas sentido rua Luiz Antoni, e no momento em que estava partindo em fuga, acabaram matando um morador de rua com aproximadamente quatro disparos de arma de fogo. Após os crimes, os assassinos fugiram do local sem serem identificados.

Os corpos foram periciados e encaminhados, para o Instituto Médico Legal, (IML), onde posteriormente serão liberados ao familiares. A Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve investigar o caso que têm características de acerto de contas do tráfico de drogas que é intenso na área.

Por Correio da Amazônia