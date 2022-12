Dupla é presa com 10 celulares roubados na Cidade de Deus

MANAUS – Na manhã desta quarta-feira, (14), policiais militares da 13º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), realizaram a prisão de uma dupla criminosa que realizava uma sequência de roubos pela cidade.

Após receberem informações das características do veículo utilizado no crime, os militares deram início a um patrulhamento vindo a interceptar os elementos na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Com a dupla foi encontrado dez celulares roubados e uma arma tipo simulacro utilizada no crime. O caso foi apresentado no 13º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia