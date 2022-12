Ordem de Lula deve acabar com manifestações bolsonaristas em quartéis

As manifestações bolsonaristas em frente aos quartéis devem estar com os dias contados. Uma ordem do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pode ser dada aos comandantes de unidades militares sitiadas pelos manifestantes contrários à eleição do petista.

Os militares já se preparam para dispersar os atos assim que o novo presidente assumir o cargo, em 1º de janeiro. Essa é a expectativa sinalizada por seus superiores, que estão em contato com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. O petista queixou-se na terça (13) de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está incitando “fascistas” a promover vandalismo.

Em Manaus, os bolsonaristas se concentram em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), Zona Oeste. Os manifestantes estão no local desde o resultado do segundo turno das eleições deste ano.