Dupla é presa com cerca de 34 metros cúbicos de madeira nativa em Manacapuru

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prendeu dois homens, de 46 e 49 anos, e apreendeu aproximadamente 34 metros cúbicos de madeira nativa, na madrugada desta quinta-feira (21/11), no quilômetro 75 da Rodovia Manoel Urbano, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).





Por volta das 5h30, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina, no bairro Balneário Miriti, quando observou um caminhão caçamba com as luzes apagadas. Na ocasião, os PMs perceberam que o veículo estava com carga excessiva de madeira nativa.

Na abordagem, o condutor, de 49 anos, que não apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento do veículo e Documento de Origem Florestal (DOF) do transporte da madeira. Em razão do flagrante, o condutor e o seu ajudante, 46, foram encaminhados, juntamente com a carga apreendida, para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

Crime ambiental

A Polícia Militar do Amazonas alerta que o art. 45 da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/1998, criminaliza a conduta de cortar madeiras de lei em desacordo com as determinações legais ou transformá-las em carvão para fins industriais, energéticos ou qualquer outra exploração, econômica ou não.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.