Dupla é presa com réplica de arma e moto sem placa no Aleixo

MANAUS | Dois elementos até o momento não identificados, foram presos em uma blitz do Departamento Estadual de Trânsito, (DETRAN), que acontecia na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.





A dupla estava com uma réplica de arma e a moto no qual eles estavam estava sem placa. De acordo com a PM, os elementos cometiam assaltos pela área com apoio de outros dois homens que fugiram com os objetos.

O caso foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia