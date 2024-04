Davi é o último participante a deixar a Prova do Finalista do BBB 24

Davi é o último participante a deixar a Prova do Finalista de Resistência do BBB 24 com um pouco mais de 10 horas de disputa. O baiano foi o último a sair da disputa após Alane soltar a chave e desistir da disputa.





Pouco antes de completar sete horas de prova, Isabelle foi a segunda participante a deixar a disputa. Com um pouco mais de 2 horas de disputa, Matteus foi o primeiro a deixar a Prova do Finalista de Resistência do BBB 24. O brother se sentiu mal enquanto girava na plataforma que levava chuva e vento.

Fonte: BBB 24