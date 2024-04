Arraial do Largo celebra a cultura e tradição amazônica, a partir desta quarta-feira

De quarta-feira a domingo (1º a 5/05), o Largo de São Sebastião recebe a primeira edição do Circuito Arraial do Largo. Idealizado pela Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus (LIGFM), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o circuito chega a sua 10ª edição, sendo a primeira vez no espaço cultural, cartão postal do Amazonas. A entrada é gratuita.





No decorrer dos cinco dias de festividades, sempre a partir das 19h, o público poderá aproveitar as apresentações de aproximadamente 35 grupos que incluem quadrilhas tradicionais, cirandas e danças nordestinas.

Além das danças e quadrilhas, também haverá um espaço dedicado à economia criativa e gastronomia, proporcionando uma experiência completa aos visitantes. Os grupos que se apresentarem vão competir por uma vaga de representação nacional no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas e prometem entreter todos os amantes da cultura regional.

O diretor de cultura da LIGFM e produtor do evento, Ricardo Moldes, compartilhou da empolgação na realização da mais nova edição do Circuito Arraial do Largo. Ele enfatiza a importância histórica do evento, que reúne grupos de diversas modalidades e fala sobre as atrações que vão se apresentar: “Temos atrações das mais variadas modalidades, entre os campeões das categorias de bronze, prata e ouro do Festival Folclórico do Amazonas”, relata o diretor.

ando o fim das festividades, no domingo (05/05), às 21h, o arraial vai contar com a apresentação de George Japa, que promete entregar um show eclético, indo do forró pé de serra até músicas mais atuais. “Por ser um arraial, pode ter certeza que vai ter muito forró. Vai ter muita música junina para a galera que curte enfim, vai ser uma tarde e noite bem alegre” pontua o cantor parintinense.

Com sua rica história de tradição e diversidade cultural, o novo Arraial do Largo promete ser o evento ideal para encantar e inspirar todos os públicos que estiverem presentes, promovendo uma grande celebração de culturas e fomentando a valorização de artistas locais.