Quatro pessoas perderam a vida e outras 27 ficaram feridas em um ataque de mísseis russos contra edifícios residenciais e infraestrutura civil na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, nesta segunda-feira (29), conforme relatado pelo governador regional Oleh Kiper.





Um dos alvos desses ataques foi o edifício de estilo gótico, popularmente conhecido como “Castelo de Harry Potter”, que foi visto em chamas. Esse prédio é parte da Academia de Direito de Odessa e ganhou o apelido devido à sua semelhança com o Castelo de Hogwarts dos filmes.

Essa ofensiva russa ocorre em um momento em que a Ucrânia aguarda ansiosamente os suprimentos militares prometidos pelos Estados Unidos e pela Europa. As forças ucranianas, desarmadas, têm enfrentado dificuldades para conter os avanços russos no campo de batalha e recentemente foram obrigadas a fazer uma retirada tática de três aldeias no Leste.

Hoje, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que suas tropas tomaram a aldeia de Semenivka. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os novos suprimentos ocidentais começaram a chegar, embora o ritmo seja lento.

Fonte: g1