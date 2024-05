Neto disse que não tem nada com a denúncia de licitação duvidosa do prefeito Anderson Sousa

O vice-prefeito de Rio Preto da Eva, Neto do Baixo Rio, disse que não tem negócios, nem acordo, nem deve favor e, muito menos, está envolvido com a empresa E. M. Leal de Sá parceira de negócios com a prefeitura de Anderson Sousa (União Brasil).





A empresa E. M. Leal de Sá, segundo notícia veiculada hoje (30), no portal CM7, teria vencido licitações duvidosas no município e, segundo o Ministério Público do Amazonas (MPAM), o prefeito Anderson Sousa e o Vice estariam utilizando seus veículos para fins particulares. A decisão foi da promotora de Justiça de Rio Preto da Eva, Ynna Breves.

O MPAM instaurou o Inquérito Civil n° 276.2022.000075 para apurar indícios de improbidade administrativa do prefeito Anderson Sousa.

Neto informou ao portal Correio da Amazônia, que o carro que ele usa está no nome de outra empresa e que ele está pagando o carro em prestações, regularmente. “Tenho como provar, mas não quero me envolver com este assunto, neste momento”, descartou comentários.

Candidato

“Sou candidato com meus próprios recursos e com o apoio do meu partido. No momento certo, vou entrar em campo, com minha campanha sendo colocada de forma propositiva, com projetos sérios para a cidade e com a promessa de que Rio Preto da Eva não pode viver de fantasias, festas e administração voltada unicamente para o Centro da cidade”, concluiu.