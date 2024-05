Incêndio no Shopping Ponta Negra, deixa frequentadores assustados

MANAUS | Um incêndio atingiu um depósito de produtos recicláveis dentro do shopping Ponta Negra, bairro Ponta Negra, avenida Pedro Teixeira, zona Oeste de Manaus.





Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA),estiveram no local e combateram as chamas. O complexo de lojas teve que ser evacuado por conta da quantidade de fumaça.

Em nota, o corpo de bombeiros relatou que, foi acionado, na noite desta terça-feira (30/04), para atender ocorrência de incêndio em uma loja do shopping.

Imediatamente, foram enviadas equipes ao local e o sinistro foi controlado rapidamente. As chamas atingiram um depósito e os bombeiros evitaram a propagação para outros estabelecimentos do local. Ainda estão em procedimento de rescaldo. Ninguém se feriu.

Por Correio da Amazônia