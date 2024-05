Denúncia: diretores dos Rodoviários ameaçam invadir sindicato e matar o presidente do Sindespecial, William Enock

O medo de perder as eleições tomou conta dos ‘donos’ do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Josildo de Oliveira e o vereador Jaildo dos Rodoviários





Ontem (20), o presidente do Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), William Enock, denunciou os dois de serem os autores de uma trama criminosa para invasão e morte de sindicalistas, mas principalmente deles. Eles estão sendo apontados como os mandantes das ameaças de morte, por causa das eleições municipais.

Em uma gravação, em áudio enviado ao Portal Correio da Amazônia, Enock, diz que as ameaças são feitas veladamente nas redes sociais e diante de dezenas de trabalhadores, quase todos os dias, nas portas das garagens.

Acuados

O que antes parecia apenas o ‘medo de perder a vaga de vereador da Câmara Municipal de Manaus’ para o jovem sindicalista, Gabriel Enock, agora virou intimidação, ameaça de morte e promessa de invasão do Sindespecial, além das sérias ameaças ao presidente sindical.

Arma de fogo dentro do Sindicato

Desde que ganharam o Sindicato dos Rodoviários, em 2010, em uma eleição muito suspeita, a família Oliveira sempre se valeu da violência para continuarem mandando e desmandando dentro da categoria. Não foi uma nem 10 vezes que eles expulsaram opositores com arma de fogo em punho de dentro do Sindicato. As notícias na imprensa do Amazonas comprovam isso.

Agora estão ameaçando o presidente do Sindespecial, William Enock, porque ele decidiu lançar a pré-candidatura de Gabriel Enock a vereador de Manaus e, com isso, levar os votos do Especial e dos trabalhadores Rodoviários, que antes eram do vereador Jaildo.

Colete a prova de bala

William Enock diz que está preparado. Ontem ele comprou um colete à prova de bala e já pediu para o Corpo Jurídico do Sindespecial preparar uma denúncia crime, a ser apresentada ao Tribunal de Justiça do Estado, contra os dois diretores dos Rodoviários.

Além do mais, já não anda mais só. “Não estou com medo, mais que já fui ameaçado na minha vida…, só quero garantir a minha segurança pessoal e poder trabalhar para a vitória do Gabriel”, acentua.

Enock conclui dizendo que agora ele vai vencer as eleições municipais de 2024, com Gabriel, e vai vencer as eleições do Sindicato dos Rodoviários em 2025 com uma chapa apresentada por ele.

Veja o áudio de Enock, sobre esse assunto: