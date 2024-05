Dupla do ‘Manaus Olímpica’ conquista três pratas no Circuito Nacional de Badminton

A equipe de badminton da Prefeitura de Manaus se destacou mais uma vez em uma competição nacional. De 15 a 19 de maio, em Curitiba (PR), as jovens Rissia Maria e Daiane Carvalho conquistaram um total de três medalhas de prata na 2ª etapa do Circuito Nacional de Badminton, representando o programa “Manaus Olímpica”, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME).





Desde a quarta-feira (15), a dupla enfrentou as principais equipes e atletas do país. Daiane Carvalho, de 21 anos, conquistou uma medalha de prata na categoria Dupla Feminina Sub-23. Rissia Maria, de 18 anos, faturou duas medalhas de prata nas categorias Simples Sub-23 e Dupla Feminina Sub-23.

“O trabalho de longo prazo realizado no Manaus Olímpica possibilita que nossos atletas ganhem experiência em grandes competições, contra grandes adversários, e, consequentemente, se fortaleçam cada vez mais. Nós, como Fundação Manaus Esporte, ficamos satisfeitos em manter uma sequência de conquistas em uma competição de tão alto nível como é o Circuito Nacional”, afirmou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira.

O desempenho de Rissia e Daiane na 2ª etapa do Circuito Nacional ilustra uma temporada que começou de forma positiva, visto que elas já haviam conquistado medalhas na etapa inaugural, realizada em São Paulo, de 28 de fevereiro a 3 de março. As amazonenses vêm mantendo uma regularidade impressionante.

“Essa conquista é reflexo de muita dedicação e do trabalho árduo durante os treinamentos. Fico feliz em poder representar bem a cidade de Manaus e o Estado do Amazonas”, celebrou Daiane.

As jovens treinam no Núcleo Coroado, localizado na zona Leste de Manaus, sob o comando do professor Fernando Taffarel, que já acompanha a dupla há algum tempo e tem colaborado para o crescimento das atletas. A competição marcou um ponto de virada para Rissia, que se recuperou de uma lesão e retornou em grande estilo, representando o badminton manauara.

“Essa competição mostrou toda a minha evolução após um difícil período de preparação, quando acabei torcendo o tornozelo e ficando um tempo afastada. Fico feliz pelas minhas duas medalhas, é fruto de muito trabalho. Agora é treinar e voltar mais forte”, explicou Rissia.

O evento realizado no Paraná teve um recorde no número de participantes, com 496 competidores, sendo 303 homens e 193 mulheres.