Quarteto é preso na zona Leste cometendo uma sequência de assaltos – VEJA VÍDEO

MANAUS | Quatro supostos assaltantes foram presos na madrugada desta terça-feira, (21), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.





O quarteto estava em um carro Fiat palio realizando diversos assaltos pela cidade. Um dos alvos dos elementos foi uma lanchonete situada na rua D, bairro Nova Vitória, zona Leste.

Em um vídeo divulgado a nosso equipe de reportagem, é preciso ver o momento em que os criminosos desembarcam do carro com armas já apontando para as vítimas e recolhendo celulares.

Em uma outra lanchonete, os motoboys ao verem a ação criminosa, perseguiram os suspeito onde com a ajuda da polícia conseguiram ser capturados. O caso foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia, (DIP).

Por Correio da Amazônia