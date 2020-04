Dupla é presa realizando assaltos nas proximidades do aeroporto de Parintins

Amazonas – Na tarde desta quarta-feira (29), populares conseguiram prender uma dupla que estava comentando assaltos a transeuntes que passavam nas proximidades do aeroporto regional do município de Parintins Júlio Belém.

A dupla estava com uma arma de brinquedo e utilizava uma motocicleta vermelha para realizar a fuga após cometer os crimes. Populares viram a ação dos criminosos e conseguiram capturar a dupla que chegou a ser amarrada com cordas até a chegada da PM. O caso foi apresentado na Delegacia do município.

Por Correio da Amazônia