Dupla fica ferida após carro descer barranco e parar em área de mata no Nova Cidade

MANAUS | Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente de trânsito na avenida das Flores, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. As vítimas estava em um carro Honda Fit, quando o condutor perdeu o controle da máquina e foi parar em uma área de mata.





O grave acidente ocorreu na noite de segunda-feira, (24). As vítimas tiveram que ser socorridas por motoqueiros que passavam pelo local e deram o apoio no resgate. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), estiveram no local e socorreram as vítimas.

Todos foram levados para unidades de saúde da capital.

Por Correio da Amazônia