Fundador do site WikiLeaks faz acordo com os EUA para voltar livre à Austrália

Depois de cinco anos numa prisão britânica, Julian Assange poderá ser libertado e regressar à Austrália, sua terra natal





Julian Assange, fundador do WikiLeaks, planeja declarar-se culpado esta semana, como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Com isso, ele pode ser libertado após cinco anos em uma prisão britânica.

Julian é acusado de conspiração para obter e divulgar informações confidenciais da defesa nacional Norte Americana.

As acusações estão relacionadas com a maior publicação de informações confidenciais da história dos EUA, realizada em conjunto com Chelsea Manning.

Moisés Maciel da Costa