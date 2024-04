Eclipse solar total será transmitido ao vivo nesta segunda

Nesta segunda-feira (8), um fenômeno astronômico único irá hipnotizar espectadores em várias partes do mundo: o eclipse solar total. Apesar de ser visível principalmente para os moradores do Canadá, México e Estados Unidos, pessoas ao redor do mundo terão a oportunidade de acompanhar o evento ao vivo através de diversas plataformas de transmissão.





Para os entusiastas da astronomia, uma das melhores opções será sintonizar no canal oficial da NASA no YouTube, onde uma visão privilegiada do eclipse estará disponível. Além disso, o Observatório Nacional também estará transmitindo o fenômeno em sua plataforma de vídeos, oferecendo aos espectadores uma experiência única e imersiva.

O eclipse solar total está programado para começar às 15h07, horário de Brasília (UTC-3), na costa do México, e se estenderá até aproximadamente às 16h46, na costa leste do Canadá. Espera-se que cerca de 31,5 milhões de pessoas estejam em áreas privilegiadas para testemunhar o eclipse total, enquanto outras partes do mundo poderão desfrutar de uma visão parcial do fenômeno ou de um dia comum.

Mas o que exatamente é um eclipse solar total? Trata-se de um evento celestial em que o Sol, a Terra e a Lua se alinham parcial ou totalmente, resultando na projeção de uma sombra sobre a Terra. Durante o eclipse, a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando total ou parcialmente a luz solar em determinadas áreas, criando um espetáculo impressionante no céu.

Este eclipse solar total marca o primeiro do ano, proporcionando um momento de fascínio e admiração para os amantes da astronomia. Para aqueles que desejam acompanhar futuros eventos astronômicos, o próximo eclipse solar visível no Brasil está programado para o dia 2 de outubro deste ano, embora não seja um eclipse total. Durante esse evento, o Sol será parcialmente encoberto pela Lua, oferecendo um espetáculo astronômico para a Região Sul, Sudeste (com exceção do norte de Minas Gerais) e Mato Grosso do Sul.

Prepare-se para testemunhar a grandiosidade do universo e se maravilhe com o espetáculo celestial que está por vir.

Fonte: Salvador Notícias