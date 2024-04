PF desmobiliza garimpo ilegal no sul do Amazonas

Em desdobramento da Operação Atalaia, a Polícia Federal deu continuidade à prevenção e repressão à extração ilegal de minério de cassiterita no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, no sul do Amazonas. A ação foi feita em parceria com a Força Nacional e o ICMBio, entre os dias 5, 6 e 7 de abril.





Diante de fiscalização em locais estratégicos identificados durante as apurações, foram destruídos garimpos ilegais. Para não haver chance de remoção do local, foram feitas as desintrusões de equipamentos utilizados na prática ilegal.

As investigações seguem em andamento.