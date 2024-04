Justiça Eleitoral do Paraná retoma nesta segunda-feira julgamento de Moro

Nesta segunda-feira (8), a Justiça Eleitoral do Paraná prepara-se para um momento crucial: a retomada do julgamento de duas ações que envolvem o senador Sergio Moro (União-PR). O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) dará continuidade às discussões, marcadas para as 14h, sobre a possível cassação do mandato e a inelegibilidade do ex-juiz federal.





As acusações contra Moro incluem abuso de poder econômico, uso de caixa dois e alegações de utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. As ações foram apresentadas pelo Partido Liberal (PL) e pela Federação Brasil da Esperança, formada por PCdoB, PV e PT.

As legendas argumentam que Moro teria feito gastos excessivos em sua campanha e provocado desequilíbrio nas eleições, especialmente por ter se lançado como pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos antes de migrar para o União e concorrer ao cargo de senador pelo Paraná, para o qual foi eleito.

O desfecho desse julgamento pode ser determinante para o futuro político de Moro. Caso as acusações sejam comprovadas, ele poderá ter seu mandato cassado e ficar inelegível por oito anos.

A primeira sessão do julgamento, ocorrida no dia 1º, viu o relator do processo, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, votar pela absolvição do parlamentar. No entanto, na segunda sessão, realizada na última quarta-feira (3), José Rodrigo Sade votou pela cassação, o que gerou expectativa sobre o desfecho final do caso.

Agora, após o pedido de vista de Claudia Cristina Cristofani, pelo menos mais quatro desembargadores eleitorais devem proferir seus votos. O TRE-PR é composto por sete magistrados, sendo que Sigurd Roberto Bengtsson, presidente da Corte, só vota em caso de empate.

À medida que o tribunal se prepara para tomar uma decisão, o destino político de Sergio Moro está pendente, e os olhos da nação estão voltados para os desdobramentos deste caso que pode impactar significativamente o cenário político do país.

Fonte: R7