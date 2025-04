Edição especial do #Toadas acontece neste domingo (27) no Parque Rio Negro

As toadas lendárias dos bois Garantido e Caprichoso, que embalaram gerações, vão agitar o Parque Rio Negro, no bairro São Raimundo, zona sul, neste domingo (27), a partir das 16h. Trata-se de uma edição especial, que vai reunir 12 grandes artistas que marcaram o Festival de Parintins, dentre eles, Júnior Paulain, Renato Freitas, Carlinho do Boi, Carlos Batata, Paulinho Viana, Lucilene Castro e Márcia Siqueira.





A festa começa com o show do cantor Uendel Pinheiro, esquentando o público até o início das toadas, às 18h. O evento é gratuito, aberto ao público. A edição faz parte das comemorações do aniversário de 10 anos do Parque Rio Negro.

O #Toadas retorna para o Mirante Lúcia Almeida no dia 10 de maio. Será sua última edição da temporada de 2025, já consagrada como sucesso de público.

Segundo o jornalista e idealizador do projeto, Neuton Corrêa, a proposta do evento no Parque Rio Negro, área do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), é reviver a nostalgia dos antigos ensaios dos bois de Parintins, que aconteceram em Manaus na década de 90.

“Vai ser um #Toadas com as composições antigas, que marcaram o festival e são conhecidas pelos amazonenses. Queremos relembrar os ensaios do Olímpico Clube e da TVlândia, famosos na década de 90”, adianta.

Sobre o #Toadas

Criado em 2016 e já em sua 9ª edição, o #Toadas reforça seu propósito de manter viva a tradição do Festival de Parintins, unindo música, memória e afetividade. O projeto nasceu como um espaço de valorização dos artistas do boi-bumbá e se consolidou como um dos principais eventos culturais do Amazonas.

Além de fortalecer a identidade regional, o evento impulsiona a economia criativa, reunindo músicos, técnicos, produtores e profissionais de diversas áreas ligadas ao espetáculo. Com um público fiel e crescente, o #Toadas se tornou um verdadeiro movimento de resistência cultural, mantendo a chama do boi-bumbá acesa o ano inteiro.