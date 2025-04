STF já tem 14 réus confirmados por tentativa de golpe de estado e novos julgamentos à vista

Lista de réus por tentativa de golpe de estado chega a 14, já confirmados pelo STF e novos julgamentos estão à vista





A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou réus, na terça-feira (22), mais seis investigados do chamado “núcleo 2” no processo que apura a tentativa de golpe de Estado em 08 de janeiro de 2022.

Agora, são 14 réus formais, incluindo nomes de peso entre os quais está Jair Bolsonaro (PL), acusado de ter liderado uma organização criminosa armada e membros das Forças Armadas.

Núcleo 1 (março):

Já haviam se tornado réus:

– Jair Bolsonaro

– Alexandre Ramagem

– Almir Garnier Santos

– Anderson Torres

– Augusto Heleno

– Mauro Cid

– Paulo Sérgio Nogueira

– Walter Braga Netto

Núcleo 2 (abril):

Novos réus desta terça:

– Silvinei Vasques

– Marília Ferreira de Alencar

– Fernando de Sousa Oliveira

– Filipe Martins

– Marcelo Costa Câmara

– Mário Fernandes

Próximos julgamentos de acolhimento de denúncias no STF:

Núcleo 4 ( desinformação) – julgamento previsto para 6 e 7 de maio

Núcleo 3 (militares que buscavam apoio do Exército ao golpe) – julgamento entre 20 e 21 de maio.

Núcleo 5 (ligado à desinformação) – com apenas um acusado, ainda sem data agendada pelo STF.

A denúncia da PGR atribui aos réus os seguintes crimes:

Organização criminosa armada;Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União;

Deterioração de patrimônio tombado.

O que acontece agora?

A partir de agora será instaurada a ação penal e se iniciará uma série de trâmites e audiências. Serão ouvidas, por exemplo, as testemunhas de acusação e de defesa.

Com Breaking News e CNN