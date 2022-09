Educação financeira para crianças: 5 livros que abordam o assunto de forma lúdica e educativa

Conceitos como salário, importância do ato de poupar, impacto das dívidas, são alguns dos temas abordados

Aprender a lidar com dinheiro e a gerir finanças pode ser mais simples do que se imagina e os primeiros passos nesse processo podem ser dados ainda na infância e adolescência.

Esse aprendizado pode ser facilitado porque existem obras literárias, inclusive em assinatura de livros infantis, que trazem ensinamentos sobre educação financeira. A proposta é abordar de forma didática conceitos como consumo, economia e disciplina para lidar com dinheiro nos primeiros anos de vida.

Para além de saber como guardar o dinheiro, os jovens absorvem um ensinamento importante para auxiliá-los a ter maior senso de organização.

De qualquer forma, o viés lúdico não pode ser deixado de lado, por isso os autores trazem abordagens que estão conectadas com o mundo infantil. Confira na sequência alguns livros sobre educação financeira para crianças.

Almanaque maluquinho: Pra que dinheiro?

De autoria do famoso ilustrador Ziraldo, o livro é uma história em quadrinhos onde a turma do menino maluquinho precisa aprender a administrar algumas questões orçamentárias como mesadas, despesas e cofrinhos.

Ao todo, são sete histórias onde o desafio de todos é aprender a poupar. A publicação aborda também conceitos inerentes ao surgimento da moeda e o funcionamento dos bancos, além de mostrar de uma forma leve e descontraída como funciona um orçamento doméstico.

Meu dinheirinho

Publicação de estreia do selo do selo “Filhos melhores para o mundo” das editoras scrittore e da Literare Books Internacional aborda o tema planejamento financeiro para pais educadores de crianças que estão na fase de alfabetização até o ensino fundamental.

O livro ainda vem com 4 histórias que vão ajudar os pais a ensinarem seus filhos de forma lúdica como ganhar, poupar e gastar o dinheiro na vida cotidiana.

O dinheiro: aprenda a cuidar do seu brincando

A obra introduz de maneira simples e divertida termos comuns ao nosso dia a dia como “salário”, “orçamento”, “imposto”, entre outras palavras do universo financeiro, com a proposta de familiarizar os pequenos com tais termos.

O livro também explica qual a origem do dinheiro, além de trazer nota e cartão de crédito para recortar, como forma de fazer as crianças absorverem esses conceitos brincando.

Dinheiro compra tudo? Educação financeira para crianças

A autora Cássia D´Aquino aborda temas importantes inerentes ao universo monetário, respondendo alguns questionamentos como: onde é fabricado o dinheiro? Qual é a maior cédula do mundo? As moedas têm sempre o mesmo formato? Afinal, dinheiro compra felicidade?

As respostas vêm acompanhadas de truques de mágica, piadas, jogos e receitas culinárias. Dessa forma, as crianças aprendem sobre educação financeira de uma forma descontraída.

Crise financeira na floresta

A autora é a educadora financeira Ana Paula Hornos e, nesta obra, ela busca abordar de maneira divertida a relevância do trabalho, mostrando a importância de investir e poupar, além de trazer um alerta sobre o impacto das dívidas e o consumismo desenfreado.