Elan Alencar disponibilizar veículos para levar idosos aos pontos de vacinação

O vereador Elan Alencar disponibilizou três veículos, uma van e dois carros de passeio, para conduzir a população de maneira gratuita. De acordo com ele, a medida soma esforços com o Executivo municipal, que também disponibilizou transporte ao público prioritário.

“É difícil para a maioria dos idosos sair de casa, pegar um ônibus e ir aos pontos de vacinação. Segundo o exemplo do prefeito David Almeida, resolvi deixar alguns veículos disponíveis, com motoristas, para buscarem as pessoas em casa, levarem para serem vacinadas e depois deixadas em casa novamente”, explicou Elan. Mais informações sobre o serviço podem ser adquiridas pelo telefone (92) 99468-8180.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, o serviço de vacinação domiciliar deve ter início na próxima quarta-feira, 3/2.

A vacinação dos idosos contra a Covid-19 em Manaus teve início na última sexta-feira, 29/1, em cinco pontos de atendimento em sistema de drive-thru e de pontos fixos, e deve seguir até o próximo dia 15. Nos primeiros quatro dias de campanha, mais de 9 mil pessoas já foram vacinadas. A imunização começou com os que têm 80 anos e mais e, desde este domingo, 31, também estão sendo vacinados os de 75 a 79 anos.

A faixa etária seguinte é a dos que têm entre 70 e 74, com prioridade para os acamados e para os portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Renal Crônica, diabetes (insulina dependente) e os que têm obesidade (IMC >40), além dos transplantados e imunossuprimidos.