A realização do segundo turno das eleições municipais em Manaus segue sem transtornos. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Entre as ocorrências deste turno está a substituição de dez urnas eletrônicas, até o momento. No primeiro turno, 32 urnas precisaram ser trocadas.

O transporte coletivo gratuito também está circulando normalmente. O trânsito em alguns locais ficou um pouco congestionado devido a forte chuva deste domingo.