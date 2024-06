Eleitores podem votar sem título físico usando o e-Título

Para votar no dia 6 de outubro deste ano, os eleitores não precisarão levar o título de eleitor. No entanto, será necessário identificá-lo por meio do e-Título, o aplicativo móvel da Justiça Eleitoral, que funciona como uma versão digital do título de eleitor.





Para poder usar o e-Título como identificação, o perfil no aplicativo deve incluir uma foto, o que só é possível se o registro biométrico tiver sido feito anteriormente na Justiça Eleitoral. Se a fotografia não aparecer na versão digital, será necessário levar também um documento oficial com foto no momento do voto.

Embora não seja obrigatório, o título de eleitor contém informações úteis que ajudam os eleitores a dirigirem-se ao local de votação correto, como a zona e a seção eleitoral.

Lugar de Votação

O local de votação pode ser obtido através do número do título, consultando o portal do TSE ou usando o e-Título.

As pessoas que não realizaram o registro biométrico poderão votar levando um documento oficial com foto. No entanto, se houver uma convocatória para revisão do eleitor com o objetivo de coletar dados biométricos e a pessoa não for apresentada, seu título poderá ser cancelado e, nesse caso, não poderá votar.

Para saber se seu título de eleitor está cancelado ou se você tem a biometria registrada, acesse a página do TSE, clique na guia “Serviços” e consulte “Situação eleitoral”. Se você tiver o aplicativo e-Título, também poderá verificar essas informações aqui. Consulte aqui como regularizar seu título.