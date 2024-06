Moradores aprovam obra de contenção em áreas de risco mapeadas pela Seminf

Em três anos da atual gestão, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), executou o trabalho de contenção em 32 áreas de risco por todas as zonas da capital. Moradores beneficiados relatam satisfação com o serviço.





“Agora está tranquilo e bonito”, contou Cleonice da Cunha, de 75 anos. Ela mora no bairro Nova Cidade, na rua Albânia, onde uma erosão de 30 metros de profundidade se formou durante um período de chuvas intensas na capital.

Na época, o corpo técnico da Seminf constatou que o acúmulo de lixo descartado, de forma incorreta, corroborou para o desabamento. Para dar vazão às águas da chuva, uma escada hidráulica foi implantada no talude. Cleonice relata que quase chegou a deixar seu imóvel, por conta do medo.

“Eu estava com muito medo dessa erosão, que quase derrubou minha casa. Graças ao trabalho que fizeram, hoje posso retornar à minha residência. Obrigada, Prefeitura de Manaus, por providenciar esse serviço”, disse Cleonie da Cunha.

Na rua Itaberaba, no conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, a prefeitura recuperou um talude de 40 metros de profundidade. O professor Paulo Roberto, de 52 anos, relatou satisfação pelo serviço.

“A comunidade está muito feliz com a obra concluída. Tem até grama, proporcionando um espaço para brincar com as crianças e passear com os animais. Estávamos preocupados, mas o prefeito David Almeida fez um belo trabalho,” destacou Paulo.

Na zona Norte, 13 áreas de risco de desbarrancamento receberam obras de contenção, tendo sido sete áreas no Nova Cidade, nas ruas 40 e 41; 163 (Budapeste); 197; Herculano Pena (Treviso); Albânia; e Acapulco. Quatro áreas no bairro Cidade de Deus, nas ruas Maracaípe, comunidade Aliança com Deus; Félix; rua Leblon, na comunidade Braga Mendes; e Bem-Te-Vi. Duas áreas no Cidade Nova, na avenida Itaberaba, conjunto Francisca Mendes; e rua Croácia. No Monte das Oliveiras, na rua Monte Cristo. No Santa Etelvina, na rua Amazonino Mendes.

O secretário da Seminf, Heliatan Botelho, ressaltou que trabalhos como esse serão intensificados na capital.

“Muitos lugares sofreram com fenômenos naturais, causando deslizamentos de terra. Como pronta resposta, o prefeito David Almeida interveio rapidamente com obras de reestruturação, resultando nas 32 contenções concluídas. Essas obras serão intensificadas na capital, a fim de tornar segura a vida nas comunidades”, afirma Heliatan Botelho.

Na zona Oeste, a aposentada Rita de Cássia, de 71 anos, acompanhou desde o início a obra no beco Azambuja, no bairro São Raimundo, de frente para o rio, onde a equipe teve de utilizar a técnica de rapel. Na zona Oeste, três áreas receberam a obra de contenção, sendo no bairro São Raimundo, no beco Darci Azambuja; na Compensa, na avenida Brasil; e no Tarumã, na rua Siusi, comunidade Parque das Tribos.

“Agora vivemos uma maravilha. O serviço da Prefeitura de Manaus ficou muito bonito, transformou nossa vida. Agora admiro essa paisagem linda com segurança,” mencionou a moradora.

Na zona Leste, a prefeitura realizou trabalhos em nove áreas, sendo no bairro Distrito Industrial 2, nas ruas Siri e Hibisco; no bairro Mauzinho, nas ruas Manoel Ribeiro e São Pedro, no bairro Colônia Aleixo; na rua Alberto Campainha, no bairro Jorge Teixeira; no beco Aracuã, na comunidade Santa Inês, a rua Pejuçara e no conjunto João Paulo; no bairro Gilberto Mestrinho, na rua Mangabeira, na comunidade Grande Vitória; e no bairro São José, na rua Rio Caurés.

Na comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, inclusive, a execução da obra foi rápida, concluída em pouco mais de um mês, apesar do prazo inicial do projeto prever a execução dentro de 80 dias. O ajudante de obras Geofar do Nascimento, de 46 anos, é morador do bairro e viu a prefeitura mobilizar máquinas e homens para iniciar a contenção.

“Eu estava aqui, quando a prefeitura veio visitar na época do Carnaval, com a situação agravada pelas fortes chuvas. Deram um prazo, mas a obra foi concluída antes. Agora se tornou um cartão-postal e os moradores tiram fotos da área que ficou muito bonita. Só temos a agradecer ao prefeito David Almeida,” afirmou o morador.

Outras frentes

Outras três zonas foram contempladas com obras de contenção. Na zona Centro-Oeste, três áreas foram atendidas: a rua José Vitalino, no bairro Planalto; a rua Bela Vista, no conjunto Promorar; e a rua Umberto Lobato Rodrigues, no conjunto Campos Elíseos, bairro Alvorada.

Na zona Sul, duas áreas de erosão foram recuperadas: no bairro Petrópolis, no beco Raquel de Souza; e no boulevard Álvaro Maia, no viaduto Josué Cláudio de Souza, no bairro Cachoeirinha.

Na zona Centro-Sul, as equipes atuaram no bairro Flores, na avenida Torquato Tapajós, e na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada.