Bomba: Josildo pode se empregar na Tumpex ainda esta semana e ir para o Sindicargas

Deu ruim para o acumulador de empregos, Josildo de Oliveira, ao tentar entrar pela porta do fundo no Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial) e tentar salvar o mandato do seu irmão vereador Jaildo de Oliveira (Partido Verde).





Ontem (10), uma assembleia dos trabalhadores do Especial excluiu Josildo do sistema por 8 anos, e deixou os donos da empresa Millênium em dúvida se demitem ele ou não. Pelo visto, vão demitir por falta ao trabalho.

Utilidade nenhuma

Josildo não é mais ‘útil para eles’. Josildo não pode mais ajudar os empresários com a proposta de não pagar a cesta básica e os reajustes salariais deste ano aos trabalhadores do Especial.

Mudança de emprego

Hoje (11), trabalhadores dos transportes Rodoviários informaram ao portal Correio da Amazônia, que Josildo levou a carteira de trabalho dele para a empresa Tumpex.

Deve estar querendo se fichar como “trabalhador” ligado ao Sindicato de Cargas (Sindicargas) e forçar a entrada na diretoria ao lado de Carlos Gonzaga.

A bronca agora é contra o sindicalista Carlos Gonzaga.

Para o pré-candidato à presidência dos Rodoviários, Mauro Chagas, o trabalhador demitido do Especial pode ir para o Sindicargas, dizer que é diretor de lá, dizer que está tudo errado no Sindicargas e ver se consegue algum voto para o quase ex-vereador, Jaildo de Oliveira.

A situação de Jaildo está cada dia pior. Tem poucos votos nos Rodoviários, nenhum no Sindespecial, que vai eleger Gabriel Enock para a Câmara de Vereadores e, o candidato forte do Partido Verde (PV), se chama Williamis Vieira, que é um Servidor Federal comprometido com a justiça e as classes sociais e trabalhistas de Manaus.

“Mesmo que Josildo vá para o Sindicargas, ele não vai conseguir ser diretor e muito menos conseguir votos para o seu irmão”.

“O Carlos Gonzaga não tem o coração mole igual ao do Enock, que abriu as portas do Especial para o Josildo tumultuar o ambiente lá”, resumiu o trabalhador rodoviário Félix Nogueira.

Mas Josildo também pode ir para o Sindicato dos Metalúrgicos. “Josildo dos Metalúrgicos”, como diz o poste no grupo de WhatsApp, ‘trabalhadores rodoviários’.