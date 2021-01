Em grandes carreatas, brasileiros pedem ‘Vacina e Fora Bolsonaro’

Mobilizações são grandes em várias capitais e levam carros às ruas, com buzinaço, também em cidades do interior. Manifestantes gritam “Fora Bolsonaro” e intensificam debate para o impeachment em meio à gravidade da pandemia.

Cidades de todo o Brasil foram palco neste sábado (23) de carreatas em defesa do impeachment de Jair Bolsonaro em meio ao agravamento da pandemia do coronavírus, com aumento do número de mortes. As manifestações, que começaram cedo, também pediram vacina para todas e todos e defenderam a continuidade do auxílio emergencial.

Em algumas capitais, como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, as mobilizações foram enormes, levando centenas de carros às ruas, com buzinaço e muitos gritos e bandeiras. Mas os protestos aconteceram também em centenas de cidades do interior de todos os estados.

Confira abaixo imagens postadas nas redes sociais: