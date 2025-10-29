Em Itacoatiara, polícia prende homem por tentar matar ex-companheira

A Polícia Militar, (PM), prendeu um homem, de 28 anos, após o mesmo tentar matar a ex-companheira, de 23 anos, após ele tentar roubar a loja onde a vítima trabalhava. A ação ocorreu na terça-feira (28), no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).





A ocorrência teve início após, o Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), receber denúncia informando que um suspeito havia sido detido por populares na Avenida Borba, bairro Iracy, após agredir uma mulher dentro do estabelecimento comercial.

Durante as diligências, a equipe policial ouviu testemunhas que relataram que o homem, ex-companheiro da vítima, chegou ao local armado e anunciou o roubo. Em seguida, ele atacou a vítima com disparos de arma de fogo e golpes de faca. A mulher, em tentativa de defesa, atingiu o suspeito com um golpe de faca no pescoço.

Na ação, os policiais militares apreenderam um revólver calibre 32, com cinco munições, sendo três intactas e duas deflagradas, além de uma faca de cozinha usada no crime.

A vítima foi socorrida por populares e levada ao hospital, onde segue sob cuidados médicos. O suspeito também recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara.