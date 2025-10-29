Amazon Abu Dhabi 17 apresenta confrontos e principais atrações em coletiva

Um dos maiores eventos de lutas casadas de jiu-jítsu da Região Norte, o Amazon Abu Dhabi terá mais uma edição lançada oficialmente nesta quarta-feira, 29 de outubro, a partir das 19h, no auditório da Vila Olímpica de Manaus – Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.
Organizado por Robert Pato, o Amazon Abu Dhabi Jiu-Jítsu, que chega a 17ª edição no dia 29 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, realizará a coletiva de imprensa para apresentação dos principais atletas do card, além do sorteio do GP da categoria Adulto Masculino até 90 kg.
A luta principal do Amazon Abu Dhabi 17 terá o tira-teima entre Rafael Cachorrão, atual dono do cinturão, e Luis Neto, que perdeu a disputa na última edição do evento. Outra atração da franquia será a batalha entre as lutadoras Maysa Ladislau (Preta) e Dani Brás (Marrom).
Já o GP Adulto Masculino tem oito guerreiros inscritos: Tony Kong, Yuri Alencar, Orlando Sarmento, Rodrigo Santana, Neto Zurra, Bruce Robert, Victor Hugo e Guilherme Jhonis. Na coletiva serão sorteados os confrontos e o chaveamento das lutas até a final.
Parceiros do evento
O Amazon Abu Dhabi 17 é um oferecimento do deputado estadual Roberto Cidade (Projeto Cidade do Esporte). A apresentação é do vereador Rodrigo Sá e da Samel Assistência Médica e Planos de Saúde. Os patrocinadores são: Brasilit, Quartzolit, Cacique Peixaria, Frigorífico Masterfrigo, Shopping Ponta Negra, Dodó Veículos, Portal Toda Hora e Amazônia Jungle Hotel. Apoio: Governo do Amazonas, por meio da Sedel e Amazonastur.
Card do Amazon Abu Dhabi 17 – atualizado até 29/10/2025
Luta principal: Rafael Cachorrão x Luís Neto
Luta feminina Nogi: Maysa Ladislau x Dani Brás
GP Adulto Masculino até 90 kg: oito atletas na disputa (serão 7 combates no total, sendo 4 nas quartas de final, 2 nas semifinais e 1 na grande final da categoria)
Rafael Silva x Adriano Godzilla
Fábio Silva x Edysandro Albuquerque
Ruan Ramon x Felipe Oliveira
Alcenir Perez x Francisco Assis
Jean Dobronks x Adriano Cardoso
Ira Laís x Thalita Lima
Sthefany Calheiros x Rayane Rocha
Kauany Victória x Letícia da Silva
Nicolly Oliveira x Nicolly Sophia
Maria Sinistrona x Emilly do Carmo
Sofia Brito x Julia Heloise
Moara Monte x Radija Sophia
Eder Cabral x Akiles Almeida