Amazon Abu Dhabi 17 apresenta confrontos e principais atrações em coletiva

Um dos maiores eventos de lutas casadas de jiu-jítsu da Região Norte, o Amazon Abu Dhabi terá mais uma edição lançada oficialmente nesta quarta-feira, 29 de outubro, a partir das 19h, no auditório da Vila Olímpica de Manaus – Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.





Organizado por Robert Pato, o Amazon Abu Dhabi Jiu-Jítsu, que chega a 17ª edição no dia 29 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, realizará a coletiva de imprensa para apresentação dos principais atletas do card, além do sorteio do GP da categoria Adulto Masculino até 90 kg.

A luta principal do Amazon Abu Dhabi 17 terá o tira-teima entre Rafael Cachorrão, atual dono do cinturão, e Luis Neto, que perdeu a disputa na última edição do evento. Outra atração da franquia será a batalha entre as lutadoras Maysa Ladislau (Preta) e Dani Brás (Marrom).

Já o GP Adulto Masculino tem oito guerreiros inscritos: Tony Kong, Yuri Alencar, Orlando Sarmento, Rodrigo Santana, Neto Zurra, Bruce Robert, Victor Hugo e Guilherme Jhonis. Na coletiva serão sorteados os confrontos e o chaveamento das lutas até a final.

Parceiros do evento

O Amazon Abu Dhabi 17 é um oferecimento do deputado estadual Roberto Cidade (Projeto Cidade do Esporte). A apresentação é do vereador Rodrigo Sá e da Samel Assistência Médica e Planos de Saúde. Os patrocinadores são: Brasilit, Quartzolit, Cacique Peixaria, Frigorífico Masterfrigo, Shopping Ponta Negra, Dodó Veículos, Portal Toda Hora e Amazônia Jungle Hotel. Apoio: Governo do Amazonas, por meio da Sedel e Amazonastur.

Card do Amazon Abu Dhabi 17 – atualizado até 29/10/2025

Luta principal: Rafael Cachorrão x Luís Neto

Luta feminina Nogi: Maysa Ladislau x Dani Brás

GP Adulto Masculino até 90 kg: oito atletas na disputa (serão 7 combates no total, sendo 4 nas quartas de final, 2 nas semifinais e 1 na grande final da categoria)

Rafael Silva x Adriano Godzilla

Fábio Silva x Edysandro Albuquerque

Ruan Ramon x Felipe Oliveira

Alcenir Perez x Francisco Assis

Jean Dobronks x Adriano Cardoso

Ira Laís x Thalita Lima

Sthefany Calheiros x Rayane Rocha

Kauany Victória x Letícia da Silva

Nicolly Oliveira x Nicolly Sophia

Maria Sinistrona x Emilly do Carmo

Sofia Brito x Julia Heloise

Moara Monte x Radija Sophia

Eder Cabral x Akiles Almeida