Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), no Maracanã

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca coloca frente a frente equipes que vêm de derrotas na competição. A partida terá transmissão da Globo, GETV e Premiere.

Após perder para o Cruzeiro na última rodada, o Flamengo busca a recuperação para continuar na perseguição ao líder Palmeiras. O Rubro-Negro é o vice-líder, com 45 pontos, enquanto o Botafogo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, e tenta reagir após duas derrotas consecutivas.





Prováveis Escalações

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)

Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Allan, Edenílson, Medina e Montoro; Arthur Cabral e Danilo Pereira.