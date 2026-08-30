Manaus terá desligamento programado de energia em cinco bairros nesta segunda-feira (31)

Moradores de diferentes áreas de Manaus terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta segunda-feira (31). Segundo a Âmbar Energia, os desligamentos programados serão realizados para serviços de manutenção preventiva, expansão e melhorias na rede.

As interrupções terão duração de 4 a 10 horas, conforme a localidade, com início a partir das 8h.





Locais e horários

Japiim

8h às 18h: Rua Francisco Melo e adjacências; Rua C 24, Rua C 15 e adjacências; Rua Sol Nascente, Rua 03 de Julho 1 e adjacências; Rua Polivalente, Rua Abdias Teles da Silva e adjacências; Rua Crisanto Jobim e adjacências; Rua Alameda Nossa Senhora de Fátima, Rua Ocidental e adjacências.

Lago Azul

8h às 13h: Avenida Torquato Tapajós, s/nº, KM 25 e adjacências.

Bairro da Paz

8h às 16h: Rua Cmt. Nathanael Albuquerque e adjacências.

Nova Cidade

8h30 às 12h: Travessa Crispim do Amaral com Rua A e adjacências.

13h às 17h: Rua Paulo Eduardo de Lima, próximo à Mika’s Madeireira, e adjacências.

Ponta Negra

9h às 13h: Avenida Carlota Bonfim, em frente ao Condomínio Residencial Passaredo, e adjacências.

9h às 16h30: Alameda México e Avenida Guiana Francesa, no Condomínio Jardim das Américas, e adjacências.

São Jorge

9h às 16h30: Rua Waldemar Pedrosa, esquina com a Rua Isaac Benjó, e adjacências.

A recomendação aos consumidores é retirar aparelhos eletrônicos das tomadas durante o desligamento para evitar danos causados por eventuais oscilações na rede.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento poderá ser restabelecido sem aviso prévio.