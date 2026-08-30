Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem em cinco pontos de Manaus

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher em cinco pontos das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste da capital. As estações móveis de saúde têm o objetivo de ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde, levando assistência para diferentes áreas da cidade.

Na zona Norte, a unidade está instalada na rua Folha Preta, s/nº, no Viver Melhor 3, onde permanece até o dia 4 de setembro. Na zona Sul, os atendimentos serão realizados na paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada na rua Tarumã, s/nº, Praça 14 de Janeiro, no período de 31 de agosto a 18 de setembro.





Na zona Leste, a unidade móvel está no ramal Chico Mendes, s/nº, Puraquequara, no campo da escola municipal João Paulo II, com atendimento até 4 de setembro.

Já na zona Oeste, as usuárias contam com dois pontos de atendimento. Um deles está localizado na rua 13, esquina com a rua Riacho Fundo, s/nº, no bairro União da Vitória, em frente à igreja católica Santo Expedito. O outro fica na rua Professora Rosalinda Feitosa, s/nº, no Tarumã-Açu, na Vivenda Verde. As unidades permanecem nestes locais até 4 de setembro.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher oferecem serviços direcionados à promoção, prevenção e cuidado integral à saúde feminina. Entre os serviços de saúde ofertados estão consultas médicas e de enfermagem, coleta do exame preventivo do câncer do colo do útero, solicitação e realização de exames, conforme indicação profissional, além de orientações e encaminhamentos para outros serviços da rede de saúde, quando necessário.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem necessidade de agendamento. Para ser atendida, a usuária deve procurar a Unidade Móvel de Saúde da Mulher mais próxima e apresentar documento de identificação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).