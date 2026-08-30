Vídeo de “currículo recheado de escândalos” de Flávio Bolsonaro, chega a 10 milhões de visualizações

A campanha do presidente Lula levou ao horário eleitoral um vídeo sobre o senador Flávio Bolsonaro, chamado de “currículo” recheado de escândalos e ilações, que alcançou 10 milhões de visualizações nas redes sociais

A peça deve permanecer no ar ao menos até esta segunda-feira (31), conforme a estratégia do comitê eleitoral. Com informações de noticias.uol.com.br.





O vídeo tem 30 segundos e reúne episódios que envolvem o senador, do ‘escândalo das rachadinhas’ ao pedido de R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme que retrata a vida do presidiário, Jair Messias Bolsonaro, a cinebiografia “Dark Horse”.

As equipes do programa de TV e da campanha digital produziram o material, exibido tanto no horário eleitoral quanto nas inserções da coligação do Partido. Dirigentes do PT e integrantes do alto escalão do governo também distribuíram a imagem do “currículo” nas redes sociais.

Tem candidato dando entrevista na TV Globo. Para quem ainda não conhece, vale conferir o currículo. pic.twitter.com/aaDBWO6Rbc — Lula (@LulaOficial) August 29, 2026

O Pior dos Bolsonaros

A campanha criou o site “O Pior dos Bolsonaros”, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, para concentrar o material. A página disponibiliza 11 vídeos para compartilhamento por militantes e afirma que Flávio seria “o pior dos Bolsonaros”.

O site dá destaque à relação entre Flávio e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso por crimes financeiros e corrupção. Reportagens do Intercept Brasil divulgaram mensagens e planilhas sobre o pedido de recursos, apontando que R$ 61 milhões teriam sido pagos.

Flávio disse não ver problema em ter pedido dinheiro ao banqueiro. O senador ainda não apresentou a prestação de contas que havia prometido sobre o uso dos recursos.

Outro eixo da campanha recupera declarações de integrantes da família Bolsonaro e de seu entorno em defesa de medidas do governo Donald Trump contra o Brasil.

Em mais uma mentira contada em rede nacional, na sabatina do Jornal Nacional da Globo, Flávio Bolsonaro tentou livrar o irmão Eduardo Bolsonaro, da responsabilidade pelas tarifas impostas aos produtos brasileiros e mentiu dizendo que o responsável era o presidente Lula.

Com informações do DCM