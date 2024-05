Em meio a inundações, Eldorado do Sul se converte em ‘cemitério de carros’

Imagens capturadas pelo Globocop revelam um “cemitério de veículos” em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Diversos carros e ônibus estão visíveis submersos após os recentes temporais no Rio Grande do Sul.





Aproximadamente 90% da cidade foi inundada pelas águas provenientes do Rio Jacuí, que desaguaram no Lago Guaíba. Mais de 40 mil residentes foram obrigados a deixar suas residências.

O número de óbitos devido aos temporais no Rio Grande do Sul aumentou para 116, conforme o último boletim da Defesa Civil divulgado nesta sexta-feira (10). Um caso ainda está sob investigação.

A quantidade de pessoas desalojadas devido aos temporais que assolam o RS desde 29 de abril atingiu 408 mil. Atualmente, 70.772 pessoas estão sendo assistidas em abrigos, enquanto outras 337.346 encontraram refúgio nas casas de amigos ou familiares. Além disso, há 756 feridos e 143 indivíduos desaparecidos.

O Rio Grande do Sul registra problemas relacionados aos temporais em 437 dos 497 municípios, impactando cerca de 1,9 milhão de pessoas.

Fonte: g1