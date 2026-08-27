Em visita à Colônia Antônio Aleixo, David relembra obras e apresenta novas propostas

O candidato ao Governo do Amazonas David Almeida (Avante), anunciou que vai construir um complexo estadual de saúde no bairro Colônia Antônio Aleixo para atender moradores da zona leste de Manaus. David também reafirmou o compromisso de construir a Ponte Colônia–Bela Vista, uma antiga reivindicação dos comunitários. As propostas foram apresentadas nesta quinta-feira (27/8), durante café da manhã com lideranças e moradores.

“Vamos fazer na Colônia o que precisa ser feito: construir um complexo de saúde do Estado e tirar do papel a tão sonhada Ponte Colônia–Bela Vista. Só quem já fez, pode prometer fazer ainda mais”, declarou.





A área de educação também é prioridade de David. O candidato afirmou que construirá três Escolas de Tempo Integral. Uma das unidades deverá ser construída na Colônia Antônio Aleixo ou no Puraquequara, com a finalidade de receber alunos do Ensino Médio que vivem nas comunidades da região do rio Amazonas. Outra escola atenderá estudantes da região do rio Negro, enquanto a terceira ficará localizada entre a BR-174 e a AM-010.

De acordo com David, cada unidade terá capacidade para receber entre 800 e mil alunos em tempo integral. O candidato destacou que, atualmente, o Governo do Estado não possui escolas próprias na zona rural de Manaus e utiliza unidades pertencentes à rede municipal.

“Manaus possui 88 escolas municipais na zona rural, mas o Estado não tem nenhuma unidade própria de Ensino Médio ou de ensino técnico nessas comunidades. Vamos construir três grandes escolas estaduais de tempo integral para atender os estudantes dos rios Amazonas e Negro e da região entre a BR-174 e a AM-010”, afirmou.

Entregas

Durante o encontro, David apresentou um balanço das ações executadas no bairro pela Prefeitura de Manaus. Entre as entregas estão a reforma de sete unidades de ensino. A gestão também entregou o Complexo Esportivo Edivaldo Barreto dos Santos, conhecido como Campo do 11; reformou as feiras municipais Nova Esperança e da Fé; revitalizou o Cras da Colônia Antônio Aleixo; implantou uma unidade do Prato do Povo; recapeou 16 ruas e regularizou 2.784 imóveis.

“Eu fiz escolas, ruas, feira, Cras, Prato do Povo e estamos construindo o Mirante Rosa Almeida. Se o David já fez como prefeito, imaginem o que poderá fazer como governador, trabalhando junto com o prefeito Renato Junior”, afirmou.

O povo agradece

Moradora da Colônia Antônio Aleixo, a dona de casa Rosilda de Souza destacou as melhorias realizadas no bairro e criticou as condições atuais das unidades estaduais de saúde.

“Antigamente, tínhamos um atendimento muito bom na policlínica e no hospital, mas hoje as duas unidades estão abandonadas. O David, por outro lado, reformou todas as escolas municipais da Colônia. Algumas não recebiam uma reforma havia mais de 30 anos”, relatou.

Rosilda também mencionou a revitalização do Cras e do Cemitério Santo Alberto. Segundo ela, antes da reforma, moradores precisavam sair do bairro para buscar atendimento socioassistencial, enquanto o cemitério sofria com abandono, furtos e depredações.

“As pessoas estão fechadas com o David por causa das entregas. Elas conhecem o trabalho que ele realizou dentro da Colônia”, completou.