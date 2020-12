Emissão e renovação do cartão do CPP chegam à comunidade de Manacapuru

Moradores da comunidade Vila Rica da Caviana, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus, receberam serviços de emissão e renovação do Cartão do Produtor Primário (CPP). A atividade foi feita pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Ao todo, foram emitidas 28 novas carteiras e 44 foram renovadas. Além da emissão e renovação dos cartões, foi feito também o levantamento de georreferenciamento para a elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

De acordo com o gerente da unidade local do Idam em Vila Rica da Caviana, Jaime Gatenha, ações como essa são realizadas para levar os serviços do Idam às comunidades mais distantes da unidade local. “A importância do atendimento in loco está em nos permitir atingir um público maior, atendendo o produtor na sua comunidade e evitando problemas de custo de deslocamento e dificuldade de acesso”, explicou Jaime.

A posse do Cartão do Produtor Primário oferece diversas vantagens ao produtor, entre elas a isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de insumos, máquinas e equipamentos, e a dispensa da cobrança de ICMS antecipado nas aquisições de insumos agropecuários, em outros estados.