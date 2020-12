Deputados destacam na Aleam o Dia Internacional de Luta contra a Aids

Os deputados que participaram da Sessão Ordinária desta terça-feira (1) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), de forma remota e presencial, destacaram a passagem do Dia Internacional de Luta contra a Aids e os recursos do Fundeb.

Cabo Maciel (PL) cobrou explicações da prefeitura de Itacoatiara sobre a aplicação dos mais de R$ 62 milhões oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) que, segundo ele, a prefeitura recebeu de janeiro a outubro deste ano.

Serafim Corrêa (PSB) lamentou a notícia de que o ex-juiz Sérgio Moro trabalhará em uma empresa de consultoria empresarial que tem como clientes as construtoras Odebrecht e OAS. “É lamentável esse papelão do ex-juiz Sérgio Moro. Ele joga fora toda sua biografia quando depois de tirar o Lula do páreo nas eleições de 2018 e depois aceitar ser ministro. Agora ele resolveu manchar de vez. Agora ele vai trabalhar na empresa que cuida da recuperação judicial das duas empresas, não como consultor, mas como sócio”, advertiu.

Carlinhos Bessa (PV) lembrou o dia 1º de dezembro como o Dia Internacional de Luta contra a Aids que, de acordo com o parlamentar, vem aumentando nos últimos anos no Amazonas e no mundo. “É uma forma de chamar a atenção da população para prevenir essa doença, com o uso de preservativos e algumas medicações. Chamar a atenção dos governantes para aumentar o combate do HIV que hoje é um vírus controlado”, explicou.