Empresários exigem a saída imediata de Trump da Casa Branca

O CEO da Associação Nacional de Manufatureiros dos Estados Unidos incentivou autoridades de alto escalão dos EUA a considerar a remoção do presidente Donald Trump, que deixará o posto no fim deste mês, do cargo depois que seus apoiadores invadiram o prédio do Capitólio norte-americano.

O presidente do grupo empresarial Jay Timmons disse que Trump “incitou a violência na tentativa de manter o poder e qualquer líder eleito que o defenda está violando seu juramento à Constituição e rejeitando a democracia em favor da anarquia”. O empresário também comentou sobre a responsabilidade do vice-presidente Pence, que foi retirado do Capitólio, para considerar trabalhar com o Gabinete para recorrer à 25ª Emenda para preservar a democracia.

Desde novembro, Trump recorreu a diferentes instâncias do sistema político americano na tentativa de reverter o resultado legítimo da eleição presidencial. Ele permanece no cargo por mais 14 dias, antes que o presidente eleito do país, Joe Biden, tome posse em 20 de janeiro. (com Reuters)

Fonte: Forbes