Encenação marca o ‘Natal da Fé’ de residentes da Fundação Dr. Thomas

A encenação de um auto de Natal e a entrega de kits natalinos marcaram o terceiro dia de programação do “Natal da Fé”, nesta quarta-feira, 16/12, nos pavilhões da Fundação Doutor Thomas (FDT), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

O evento, voltado apenas aos internos da instituição, teve início na última segunda-feira, 14, e segue até o próximo dia 21, além de uma bênção final prevista para o dia 30.

“Este ano, o Natal na FDT está sendo diferente, porém repleto de fé e esperança, tão necessárias na vida de todos durante este período de pandemia, mas principalmente dos que mais precisam, como é o caso dos idosos. Não poderíamos deixar celebrar essa data tão festiva, somos uma família e, pensamos que o Natal da Fé, mesmo que de forma restrita, vem acalentando aqueles que tanto estiveram sozinhos durante esse período”, enfatizou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus e para garantir a segurança sanitária dos internos, as apresentações realizadas nos pavilhões estão sendo inclusivas, fazendo com que todos participem de forma integral. A esquete desta quarta-feira, o auto de Natal “O nascimento do menino Jesus – Segundo os Reis Magos”, foi produzida pelos servidores da FDT, e 70% da apresentação foi realizada utilizando recursos audiovisuais. A apresentação contou com a presença dos professores do Parque Municipal do Idoso (PMI) e de alguns residentes da FDT.

Além das apresentações organizadas de forma restrita, para evitar aglomerações, os idosos recebem visitas de seus familiares, com duração de 15 minutos, programadas pela equipe de Serviço Social e Psicologia.

Segundo o psicólogo da FDT, Adriano Lago, as visitas dos familiares, dentro da programação do Natal da Fé, ocorrem pela manhã de forma individualizada. À tarde, os eventos são realizados nos pavilhões.

Ainda segundo Adriano, o Natal da Fé é um evento muito importante, pela questão do afeto, da interação, da data comemorativa que é o Natal.

Opinião semelhante também foi compartilhada pelo residente da fundação, o aposentado Júlio Souza. “Isso aqui está sendo uma satisfação para mim, participar dessa festa, aqui na Fundação Dr. Thomas. Sinto imensa alegria”, destacou.

Esquete

O auto de Natal “O nascimento do menino Jesus – Segundo os Reis Magos” é um esquete que utiliza a técnica de contação de histórias em sua apresentação. Nele, os três Reis Magos contam a história do menino Jesus, desde a trajetória de Maria e José em busca de um local para servir de abrigo, a perseguição que sofreram de Herodes, até o nascimento de Jesus.

Com uma trilha sonora simples contextualizando a história contada, os atores utilizam figurinos dos personagens para compor a cena. A cenografia foi uma espécie de presépio montado durante a performance, finalizada com o três Reis Magos formando o presépio na cena final.