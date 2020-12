Em terra de cego, o medíocre é rei !!! – por Maria Ritah

Vou contar uma história para vocês. Essa semana, eu estava vendendo meus livros lidos na calçada do Espaço Cultural de Rua, na avenida Getúlio Vargas, Centro de Manaus, e entre um movimento e outro, fiquei meditando sobre a mediocridade da vida.

Eu gosto das palavras e seus significados. Então, antes que alguém se sinta ofendido quando sua vida for rotulada de “medíocre”, entenda primeiro o princípio das coisas.

Medíocre ou seja, médio

A palavra medíocre é um termo que em latim significa “mediocris” ou seja, médio. Uma pessoa medíocre não é mais e nem menos. Eu sei que num mundo onde se exige alta performance, sucesso e dinheiro, pensar que uma pessoa possa ser feliz sendo uma pessoa comum, é afronta.

E eu descobri que sou medíocre, faço mesmo parte da média ( rindo alto) ou seja, não sou boa, mas também não sou ruim, o que para mim já é muita coisa.

Só de eu não ser ruim nesta vida, trabalhar honestamente e ganhar dinheiro com o suor do meu rosto, eu creio que minha mãe fez um bom trabalho na minha educação e eu agradeço. Já me dou por satisfeita.

Mas eu tenho outras mediocridades também: Eu amo aprender, mas não sou tão inteligente assim. Eu sou esforçada. Eu leio muito livros e até discurso sobre eles, mas confesso que minha inteligência mediana não consegue decorar o nome do autor ou citar frases dele sem que eu tenha anotado num caderninho.

Outra coisa, eu gosto de escrever, mas vocês não sabem da luta que é para que as letras e as ideias se organizem de forma que este texto pareça com um texto decente.

O que eu sei de verdade, é que aquilo que não tem importância para mim eu deixo em segundo plano e isso me traz paz.

Conheço muita gente que vive a vida para ganhar mais dinheiro. Sofrem pressão absurda por resultados, para ser mais, sacrificam o sono por causa da produtividade, que maior é melhor e rápido…rápido…rápido.

E tudo bem ser assim, afinal, estes seres extraordinários que escolheram esta vida de alta performance podem sofrer depressão, mas estarão em Paris.

O lado do bom da vida é que a gente pode escolher viver do jeito que quer. Quer seja com muito poder e feliz, ou assim, que nem eu medianamente humana sendo feliz.

Para concluir esta história, meu coração sossegou quando eu vi que ser medíocre não é um problema e posso lidar muito bem com isso.

Eu tenho o direito de ser medíocre!…

Maria Ritah é ultramaratonista, cronista e influenciadora social