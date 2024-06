Encontro de especialistas na UFAM debate comportamento eleitoral no Amazonas

O Laboratório de Economia Política e Cultura, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), promoverá um encontro com especialistas para discutir o comportamento eleitoral no Amazonas. O evento acontecerá no dia 25 de junho (terça-feira), às 14h, na sala 1 da Faculdade de Estudos Sociais (FES). Com o objetivo de ampliar a compreensão e a importância do debate sobre as eleições de 2024, o encontro será aberto ao público.





O professor Jorge de Moura Barros, do Departamento de Contabilidade, atuará como mediador do evento. O professor Anderson Litaiff, do Departamento de Economia, será um dos debatedores, enquanto Carlos Santiago, presidente da Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB/AM), fará uma exposição e análise da conjuntura política do Estado.

Para Raimundo Nonato, antropólogo e coordenador do Laboratório de Economia Política e Cultura, o evento oferece uma reflexão cultural “na perspectiva dos movimentos sociais e étnicos, e a leitura que os especialistas e conhecedores da política têm sobre esse tema. Debater os caminhos da política passa necessariamente por conhecer os meandros do comportamento eleitoral”, afirmou.

O Laboratório de Economia Política e Cultura é composto por professores e estudantes da UFAM. Em maio deste ano, o laboratório realizou um debate sobre as dificuldades enfrentadas pelos povos originários do Amazonas nas eleições e a falta de representação política destes grupos nos parlamentos e governos. “Estamos funcionando como um canal de reflexão e de cobrança da maior participação dos povos originários, dos negros e das mulheres na política”, concluiu a professora Marinilde Ferreira, do Departamento de Economia da UFAM.