Entrega de cartões do Auxílio Estadual iniciam nesta terça-feira

Nesta terça-feira (9), o governador do Amazonas, Wilson Lima, faz as primeiras entregas de cartões do Auxílio Estadual permanente. Serão contempladas 859 famílias de Manaus.

O evento antecede a abertura de postos de atendimento na capital amazonense, que será na quarta-feira (10).

A solenidade de entrega acontece no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. No valor mensal de R$ 150, o auxílio vai beneficiar 300 mil famílias em todo o Estado, sendo 158 mil somente na capital.

O Governo do Amazonas montou nove postos em todas as zonas de Manaus para iniciar a entrega dos cartões na quarta-feira. Para conferir se tem direito ao benefício é necessário acessar o site auxilio.am.gov.br. O site também informa quando e onde o cartão será entregue.