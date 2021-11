Presidente da Aleam apresenta projeto de incentivo à ovinocaprinocultura no Amazonas

Com a finalidade de incentivar e padronizar a criação de cabras e ovelhas no Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), apresentou o Projeto de Lei (PL) 549/2021, que visa instituir a Política Estadual de Incentivo à Ovinocaprinocultura. A ideia é que a proteína e outros derivados destes animais, como o leite e o couro, se tornem uma nova matriz econômica no setor da pecuária local.

De acordo com dados da Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas (Sepror), em 2019, o mercado de criação de ovinos e caprinos somou 60.789 rebanhos, o que prova que esta modalidade pecuária vem ganhando força no Estado.

“A criação de ovinos e caprinos é uma atividade em franca ascensão no Amazonas, já sendo a principal forma de sustento de muitas famílias, sobretudo no interior. Uma política de incentivo é importante para estimular o mercado, melhorando a produção e garantindo a produção de emprego e renda”, afirmou Roberto Cidade.

Pesquisa

Entre as propostas do Projeto de Lei, está o fomento à pesquisa para modernização tecnológica e de gestão das cadeias produtivas de ovinos e caprinos e o melhoramento genético dos animais, com o desenvolvimento de raças mais produtivas, adaptadas e capazes de gerar produtos de melhor padrão de qualidade para o consumidor.