Equipe do Detran-AM inicia entrega do Auxílio Estadual Enchente em Iranduba

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em parceria com a Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), Defesa Civil do Estado e a Prefeitura de Iranduba, entregou, nesta terça-feira (15/06), o cartão Auxílio Estadual Enchente no município, beneficiando 2.500 pessoas. O cartão do Governo do Estado será concedido a 100 mil famílias, em todo o Amazonas.

As entregas iniciaram na Escola Estadual Isaías Vasconcelos, no centro de Iranduba. No primeiro dia de ação, aproximadamente 250 pessoas receberam o benefício. As equipes efetuaram o registro dos dados das famílias via aplicativo. Após o cadastro, o beneficiário recebe de imediato o cartão. As ações no município seguem durante esta semana.

O Auxílio Estadual Enchente, no valor de R$ 300, é entregue para as famílias afetadas pela cheia dos rios. Desde fevereiro, o Governo do Estado está realizando a Operação Enchente, abrangendo uma série de ações para minimizar o impacto da subida das águas no estado.

Para a diretora administrativa do Detran-AM, Edsângela Rodrigues, a integração de todas as secretarias do Estado é importante em prol do cidadão amazonense.

É o caso de Manoel Rozalino, de 63 anos. Ele considera o Auxílio Enchente do Governo do Estado de extrema importância. “Esse auxílio vai me ajudar muito na alimentação de casa e na recuperação das coisas que eu perdi na enchente. A cheia do rio não está fácil, é muito angustiante você estar todo dia com o pé na água, além das doenças com que podemos ser contaminados. Eu agradeço muito pela iniciativa, que está beneficiando muitas pessoas em situações difíceis”, disse ele.

No local de entrega, o número do cartão é inserido no cadastro do beneficiário, e logo após é realizado o registro fotográfico, sendo a imagem inserida no sistema.

Quando todas as informações são validadas, o beneficiário pode usar o valor correspondente ao auxílio para comprar os alimentos nos estabelecimentos cadastrados. O prazo de validação pode levar até 48 horas após a entrega do cartão.